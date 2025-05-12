Умерла актриса Нина Гребешкова — вдова режиссера Леонида Гайдая

На 95-м году жизни умерла вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая — Нина Гребешкова. Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность, передает SHOT.

По данным источника, Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания с заслуженной артисткой России пройдет в закрытом формате.

Нина Гребешкова снялась более чем в 130 фильмах. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82». Также актриса снималась у Пырьева, Тарасова, Лебедева, Жук и других режиссеров.