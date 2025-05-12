Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Умерла актриса Нина Гребешкова — вдова режиссера Леонида Гайдая
Фильмы и сериалы

12 мая, 18:35

1 мин.

Умерла актриса Нина Гребешкова — вдова режиссера Леонида Гайдая

Мария Задорожная
Автор
Нина Гребешкова
Фото Komsomolskaya Pravda, Russian Look, Global Look Press

На 95-м году жизни умерла вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая — Нина Гребешкова. Причиной смерти актрисы стала острая сердечная недостаточность, передает SHOT.

По данным источника, Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания с заслуженной артисткой России пройдет в закрытом формате.

Нина Гребешкова снялась более чем в 130 фильмах. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82». Также актриса снималась у Пырьева, Тарасова, Лебедева, Жук и других режиссеров.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
Читайте далее
Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем

  • андрей андреев

    Земля пухом Нине Гребешковой. Прекрасная актриса.

    12.05.2025

  • kvvkvv1967

    Светлая память :pensive:

    12.05.2025

  • ровнов

    Очень жаль.

    12.05.2025

  • spartsmen

    светлая память ...

    12.05.2025

    • Следующий материал
    Валерия Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    21 ноя 20:30
    Родион Меглин во главе отряда маньяков: обзор первой половины сериала «Метод 3»
    21 ноя 18:55
    Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Дома Дракона»
    21 ноя 18:35
    Джоан Роулинг впервые посетила съемки сериала по «Гарри Поттеру»
    21 ноя 18:05
    HBO показал первые кадры 3-го сезона «Дома Дракона»
    21 ноя 16:55
    Критики оценили киномюзикл «Злая: Навсегда» с Арианой Гранде и Синтией Эриво