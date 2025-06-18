Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

На 81-м году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщил МХТ имени Чехова.

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в публикации.

Многим Тенякова известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Среди других известных фильмов с ее участием — «Али-Баба и 40 разбойников», «Зеленая карета», «Старшая сестра», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Гроза над Белой».

Наталья Тенякова — вдова народного артиста Сергея Юрского. Он исполнил роль ее мужа в фильме «Любовь и голуби». Не стало актера в феврале 2019-го.