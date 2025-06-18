Умерла актриса Наталья Тенякова: кого играла в Любовь и голуби
Фильмы и сериалы

18 июня 2025, 11:05

1 мин.

Умерла звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Мария Задорожная
Автор
Фото Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press

На 81-м году жизни умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом сообщил МХТ имени Чехова.

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, «как Тенякова», и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — говорится в публикации.

Многим Тенякова известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Среди других известных фильмов с ее участием — «Али-Баба и 40 разбойников», «Зеленая карета», «Старшая сестра», «Следствие ведут ЗнаТоКи» и «Гроза над Белой».

Наталья Тенякова — вдова народного артиста Сергея Юрского. Он исполнил роль ее мужа в фильме «Любовь и голуби». Не стало актера в феврале 2019-го.

Любовь и&nbsp;голуби.Лучшие советские фильмы: 15 кинематографических шедевров эпохи

Новости холдинга
«Спартак» все больше становится командой Карседо. Что говорят о красно-белых после победы над «Локомотивом»
«Турецкий поток» пытались подорвать. Что нужно знать о газопроводе
Гуменник заработал больше Малинина. Кто из наших фигуристов в максимальном плюсе по итогам сезона?
Загитова опубликовала загадочный пост после турнира «Русский вызов-2026»
Экипаж миссии «Артемида II» установил рекорд дальности полета от Земли
В Туле в ходе футбольного матча «Арсенала» с «Факелом» умер 66-летний болельщик
Стартовали съемки сериала «Ландыши. Вторая весна»
Следующий материал
Стартовали съемки сериала «Ландыши. Вторая весна»

19:45
Сериал «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной: расписание релиза эпизодов
18:00
Где смотреть сериал «Как Деревянко Чехова играл»
15:05
Где смотреть 2-й сезон сериала «Граница миров»
14:45
Овечкин, Третьяк и Касатонов появятся в сиквеле спортивной комедии «Хоккейные папы»
5 апр 19:00
Прямиком с экрана: 7 рецептов блюд из популярных аниме