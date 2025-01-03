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Умерла актриса Генриэтта Ромодина
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:20

1 мин.

Умерла актриса Генриэтта Ромодина

Мария Задорожная
Автор
Актриса Генриэтта Ромодина
Генриэтта Ромодина.
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Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина. Актриса ушла из жизни в возрасте 93 лет. О смерти артистки сообщили в телеграм-канале МХАТа им. Горького, где Ромодина проработала всю жизнь.

«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису», — написали в публикации.

На счету Генриэтты Владимировны более 30 ролей. Она исполнила роль Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже». Также актриса играла в спектаклях «Валентин и Валентина, «Мудрец», «Прощание с Матерой», «Западня для королевы и др.

Генриэтта Ромодина родилась в 1931 году в Москве. Ее отец — авиаконструктор Владимир Ромодин. В 1958 году она окончила Школу-студию и стала работать в труппе Московского Художественного театра имени Горького. В нем она проработала до конца своей жизни.

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