Умерла актриса Генриэтта Ромодина

Умерла заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина. Актриса ушла из жизни в возрасте 93 лет. О смерти артистки сообщили в телеграм-канале МХАТа им. Горького, где Ромодина проработала всю жизнь.

«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису», — написали в публикации.

На счету Генриэтты Владимировны более 30 ролей. Она исполнила роль Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже». Также актриса играла в спектаклях «Валентин и Валентина, «Мудрец», «Прощание с Матерой», «Западня для королевы и др.

Генриэтта Ромодина родилась в 1931 году в Москве. Ее отец — авиаконструктор Владимир Ромодин. В 1958 году она окончила Школу-студию и стала работать в труппе Московского Художественного театра имени Горького. В нем она проработала до конца своей жизни.