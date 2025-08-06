Актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак умерла в 33 года

Американская актриса Келли Мак, наиболее известная по роли в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы», скончалась в возрасте 33 лет. Об этом сообщила ее сестра в личном блоге.

Келли ушла из жизни в своем родном городе Цинциннати, штат Огайо. В публикации сестра отметила, что актриса «мирно покинула этот мир в субботу вечером, в окружении любящей матери и тети».

По данным Hollywood Reporter, причиной смерти Мак стала глиома центральной нервной системы.

Келли родилась в 1992 году в США. Широко известна по роли Аделины (Адди) в девятом сезоне «Ходячих мертвецов».