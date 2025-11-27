Умер звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Майкл Делано

На 85-м году жизни умер актер Майкл Делано, известный по роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Трагическую новость сообщила его супруга изданию The Hollywood Reporter. Она заявила, что причиной смерти актера стал сердечный приступ.

«Делано перенес сердечный приступ и скончался 20 октября в больнице Лас-Вегаса», — рассказала она.

Майкл Делано родился 26 ноября 1940 года в США. Актерскую карьеру он начал в 1960 году под псевдонимом Ки Ларсон. Известность получил благодаря ролям в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Ангелы Чарли». Всего за свою карьеру Делано снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.