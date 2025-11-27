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Умер звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Майкл Делано
Фильмы и сериалы

27 ноября 2025, 14:45

1 мин.

Умер звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Майкл Делано

Мария Задорожная
Автор
Майкл Делано
Фото Кадр из сериала «Макклауд»

На 85-м году жизни умер актер Майкл Делано, известный по роли в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Трагическую новость сообщила его супруга изданию The Hollywood Reporter. Она заявила, что причиной смерти актера стал сердечный приступ.

«Делано перенес сердечный приступ и скончался 20 октября в больнице Лас-Вегаса», — рассказала она.

Майкл Делано родился 26 ноября 1940 года в США. Актерскую карьеру он начал в 1960 году под псевдонимом Ки Ларсон. Известность получил благодаря ролям в фильмах «Одиннадцать друзей Оушена» и «Ангелы Чарли». Всего за свою карьеру Делано снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

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