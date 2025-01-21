Умер кинорежиссер Бертран Блие

На 86-м году жизни умер лауреат «Оскара» и Гран-при Каннского кинофестиваля французский кинорежиссер Бертран Блие, сообщает Le Figaro со ссылкой на подтверждение от близких кинематографиста.

Блие за свою карьеру снял 20 фильмов и написал сценарии к 24 картинам. А его картина «Приготовьте ваши носовые платки» была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Еще одну крупную награду — Гран-при Каннского фестиваля кинорежиссер получил за фильм «Слишком красивая для тебя».

Кроме того, Бертран Блие трижды становился лауреатом премии «Сезар».