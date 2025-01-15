Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко

Актер Олег Бойко умер в возрасте 57 лет, об этом «Аргументам и Фактам» сообщила его двоюродная сестра Варвара. Она рассказала, что Бойко перенес неудачную операцию на сердце.

В фильмографии Олега Бойко около пятидесяти проектов. Актер известен работой над сериалами «ВСЛУХ!», «Расплата», «Невский. Охота на Архитектора», «Аванпост» и «Мент в законе 8».