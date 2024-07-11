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Умер актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори
Фильмы и сериалы

Сегодня, 09:55

1 мин.

Умер актер из сериала «Альф» Бенджи Грегори

Ана Горшкова
Корреспондент
Актер Бенджи Грегори в роли Брайана Таннера в сериале «Альф».
Фото Global Look Press
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Американский актер Бенджи Грегори, наиболее известный по роли Брайана Таннера в сериале «Альф», умер на 47-м году жизни, сообщил портал TMZ.

Источник ссылается на сестру актера. По ее словам, Грегори был найден мертвым в своем автомобиле на парковке в городе Пеория (штат Аризона) 13 июня. Она также сообщила, что Грегори в последнее время страдал депрессией и нарушениями сна. Вместе с ним была найдена мертвой его собака.

Причина смерти актера пока не установлена. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Грегори дебютировал в кино в возрасте полутора лет в сериале «Фантастический остров». После окончания съемок в «Альфе» Бен не продолжил карьеру актера на телевидении, а поступил в Академию искусств в Сан-Франциско.

В его фильмографии также роли в сериалах «Команда «А» (1983-1987), «Ти Джей Хукер» (1984), «Удивительные истории» (1985-1987), «Сумеречная зона» (1985-1989), «Щенячьи истории» (1986-1988), «Мерфи Браун» (1988), «Фантастический Макс» (1988-1990) и в художественном фильме «Прыгающий Джек Флэш» (1986).

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