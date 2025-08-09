Умер актер Иван Краско

Народный артист России Иван Краско скончался в возрасте 94 лет, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

В июне 2025 года Краско поместили в реабилитационный центр. Ранее актер Театра имени Комиссаржевской почувствовал сильное недомогание и отказался от еды. Также стало известно, что Краско не мог самостоятельно принимать лекарства.

По данным Telegram-канала Mash, Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием.