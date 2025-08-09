Стиль жизни
Умер актер Иван Краско
Фильмы и сериалы

9 августа, 13:31

0 мин.

Умер актер Иван Краско

Павел Лопатко
Иван Краско.
Фото Global Look Press

Народный артист России Иван Краско скончался в возрасте 94 лет, сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

В июне 2025 года Краско поместили в реабилитационный центр. Ранее актер Театра имени Комиссаржевской почувствовал сильное недомогание и отказался от еды. Также стало известно, что Краско не мог самостоятельно принимать лекарства.

По данным Telegram-канала Mash, Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием.

Актер Иван Краско попал в реабилитационный центр

Источник: Mash
Стартовали съемки сказки «Царевна Несмеяна» с Рузилем Минекаевым и Славой Копейкиным

  • Исаев Игорь

    Достойно 94

    09.08.2025

  • Спринт

    Светлая память и Царствия Небесного хорошему актеру. 94 года достойной жизни - это достойно уважения.

    09.08.2025

    Стартовали съемки сказки «Царевна Несмеяна» с Рузилем Минекаевым и Славой Копейкиным

    Takayama

