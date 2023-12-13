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Умер актер Андре Брауэр в возрасте 61 года
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:11

0 мин.

Умер актер Андре Брауэр в возрасте 61 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из сериала «Доктор Хаус»
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Издание Variety сообщило, что актер Андре Брауэр умер в возрасте 61 года. Причины смерти не уточняются.

Брауэр известен по ролям капитана Рэймонда Холта в ситкоме «Бруклин 9-9» и Дэрила Нолана — лечащего врача Грега Хауса в сериале «Доктор Хаус».

Последними проектами Андре Брауэра стала озвучка мультфильма «Скуби-Ду! Отдых с привидениями» и драма «Ее правда».

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