Умер актер Андре Брауэр в возрасте 61 года
Издание Variety сообщило, что актер Андре Брауэр умер в возрасте 61 года. Причины смерти не уточняются.
Брауэр известен по ролям капитана Рэймонда Холта в ситкоме «Бруклин 9-9» и Дэрила Нолана — лечащего врача Грега Хауса в сериале «Доктор Хаус».
Последними проектами Андре Брауэра стала озвучка мультфильма «Скуби-Ду! Отдых с привидениями» и драма «Ее правда».
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