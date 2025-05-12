Умер актер Александр Кобозев

В возрасте 80 лет умер актер Александр Кобозев, известный по роли Кольки Снигирева в фильме Александра Митта и Алексея Салтыкова «Друг мой, Колька!..».

Информация о смерти актера появилась на портале «Кино-Театр.ру». Александр Кобозев ушел из жизни 11 мая.

Кобозев руководил театральной студией «На ладони», работал режиссером слайдфильмов на ВДНХ, а с 1995 года — в департаменте образования.

В фильмографии Александра Кобозева два проекта. Помимо главной роли в картине «Друг мой, Колька!..», актер сыграл роль телеведущего в фильме Андриса Розенбергса «Отдушина».