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Умер актер Александр Кобозев: что известно — где снимался
Фильмы и сериалы

12 мая 2025, 17:40

1 мин.

Умер актер Александр Кобозев

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», реж. Александр Митта, Алексей Салтыков, Мосфильм
Фото Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», реж. Александр Митта, Алексей Салтыков, Мосфильм

В возрасте 80 лет умер актер Александр Кобозев, известный по роли Кольки Снигирева в фильме Александра Митта и Алексея Салтыкова «Друг мой, Колька!..».

Информация о смерти актера появилась на портале «Кино-Театр.ру». Александр Кобозев ушел из жизни 11 мая.

Кобозев руководил театральной студией «На ладони», работал режиссером слайдфильмов на ВДНХ, а с 1995 года — в департаменте образования.

В фильмографии Александра Кобозева два проекта. Помимо главной роли в картине «Друг мой, Колька!..», актер сыграл роль телеведущего в фильме Андриса Розенбергса «Отдушина».

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