Российская премьера хоррора «Улыбка. Новый кошмар» пройдет 14 августа

14 августа в российский прокат выйдет фильм Джоанны Цанис «Улыбка. Новый кошмар». По сюжету после смерти любимого человека Миранда начинает видеть жуткие тени. Не получив помощи от психолога, женщина обращается к тарологу и узнает, что ее жизнь находится под угрозой.

Кто снялся в фильме «Улыбка. Новый кошмар»

В картине снялись Константина Мантелос, Адам Чекман, Кристо Фернандес, Питер Макнил, Гэбриел Грэй, Нобахар Дадуи, Мари Дейм, Шомари Даунер, Хейден Финкельштайн и Джиллиан Фортин.