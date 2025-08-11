Стиль жизни
Улыбка Новый кошмар фильм: трейлер и дата выхода в России
Фильмы и сериалы

11 августа, 19:35

1 мин.

Российская премьера хоррора «Улыбка. Новый кошмар» пройдет 14 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Улыбка. Новый кошмар», реж. Джоанна Цанис, Landed Entertainments, Zeus Pictures
Фото Кадр из фильма «Улыбка. Новый кошмар», реж. Джоанна Цанис, Landed Entertainments, Zeus Pictures

14 августа в российский прокат выйдет фильм Джоанны Цанис «Улыбка. Новый кошмар». По сюжету после смерти любимого человека Миранда начинает видеть жуткие тени. Не получив помощи от психолога, женщина обращается к тарологу и узнает, что ее жизнь находится под угрозой.

Кто снялся в фильме «Улыбка. Новый кошмар»

В картине снялись Константина Мантелос, Адам Чекман, Кристо Фернандес, Питер Макнил, Гэбриел Грэй, Нобахар Дадуи, Мари Дейм, Шомари Даунер, Хейден Финкельштайн и Джиллиан Фортин.

Трейлер фильма «Улыбка. Новый кошмар»

13 самых ожидаемых фильмов ужасов 2025 года.13 самых ожидаемых фильмов ужасов 2025 года

