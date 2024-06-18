Вышел трейлер хоррора «Улыбка 2»
Paramount Pictures опубликовал трейлер фильма Паркера Финна («Улыбка») «Улыбка 2». Главные роли в картине сыграли Наоми Скотт и Лукас Гейдж.
Также в числе актерского состава проекта — Кайл Галлнер и Розмари Деуитт.
По сюжету сиквела в преддверии своего мирового турне поп-звезда Скай Райли (Скотт) начинает переживать ужасающие и необъяснимые события.
«Улыбка 2» выйдет в зарубежный прокат 18 октября.
Последние новости
17 июн 18:00
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже