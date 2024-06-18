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Улыбка 2 фильм 2024: трейлер и дата выхода, актеры
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Сегодня, 21:10

0 мин.

Вышел трейлер хоррора «Улыбка 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Улыбка 2»
Фото Кадр из фильма «Улыбка 2»
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Paramount Pictures опубликовал трейлер фильма Паркера Финна («Улыбка») «Улыбка 2». Главные роли в картине сыграли Наоми Скотт и Лукас Гейдж.

Также в числе актерского состава проекта — Кайл Галлнер и Розмари Деуитт.

По сюжету сиквела в преддверии своего мирового турне поп-звезда Скай Райли (Скотт) начинает переживать ужасающие и необъяснимые события.

«Улыбка 2» выйдет в зарубежный прокат 18 октября.

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