Вышел трейлер хоррора «Улыбка 2»

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Paramount Pictures опубликовал трейлер фильма Паркера Финна («Улыбка») «Улыбка 2». Главные роли в картине сыграли Наоми Скотт и Лукас Гейдж.

Также в числе актерского состава проекта — Кайл Галлнер и Розмари Деуитт.

По сюжету сиквела в преддверии своего мирового турне поп-звезда Скай Райли (Скотт) начинает переживать ужасающие и необъяснимые события.

«Улыбка 2» выйдет в зарубежный прокат 18 октября.