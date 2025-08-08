Комедия «Укради мою мечту» выйдет 14 августа

14 августа в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Укради мою мечту». Режиссером картины выступил Айк Кбеян, известный по работе над такими проектами, как «7 дней, 7 ночей» и «Агент 044: Операция Гарни».

По сюжету фильма «Укради мою мечту» Полина (София Каштанова) устраивает скандальное разоблачение на сеансе у экстрасенса, после чего у нее наступает череда неудач. Девушка стремится вернуться свою прежнюю жизнь и найти новую любовь.

Кто снялся в фильме «Укради мою мечту»

В картине снялись София Каштанова, Константин Крюков, Виктор Прусиков, Алина Баркалова и Джульетта Степанян.