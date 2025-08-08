Стиль жизни
Укради мою мечту фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

8 августа, 17:45

1 мин.

Комедия «Укради мою мечту» выйдет 14 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Укради мою мечту», реж. Айк Кбеян, All Media, PersonaJe Films
Фото Кадр из фильма «Укради мою мечту», реж. Айк Кбеян, All Media, PersonaJe Films

14 августа в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Укради мою мечту». Режиссером картины выступил Айк Кбеян, известный по работе над такими проектами, как «7 дней, 7 ночей» и «Агент 044: Операция Гарни».

По сюжету фильма «Укради мою мечту» Полина (София Каштанова) устраивает скандальное разоблачение на сеансе у экстрасенса, после чего у нее наступает череда неудач. Девушка стремится вернуться свою прежнюю жизнь и найти новую любовь.

Кто снялся в фильме «Укради мою мечту»

В картине снялись София Каштанова, Константин Крюков, Виктор Прусиков, Алина Баркалова и Джульетта Степанян.

Трейлер фильма «Укради мою мечту»

Премьеры фильмов в&nbsp;августе 2025: Эдем, Джульетта и&nbsp;Ромео, Женщина в&nbsp;черном.Премьеры фильмов августа 2025-го: даты выходов новинок и ре-релизов

Криминальная комедия «Геля» выйдет в кинотеатрах 21 августа

