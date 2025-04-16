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Ухожу красиво сериал 2 сезон: что известно, когда выйдет и где смотреть
Фильмы и сериалы

16 апреля, 18:00

1 мин.

Завершились съемки нового сезона экшен-сериала «Ухожу красиво»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Ухожу красиво. Сезон 2», реж. Миша Поляков / Wink
Фото Кадр со съемок сериала «Ухожу красиво. Сезон 2», реж. Миша Поляков / Wink
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В Москве завершились съемки нового сезона экшен-сериала Миши Полякова («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия») «Ухожу красиво». В центре сюжета — оперуполномоченный подмосковного ОВД Борис Фадеев, который, узнав о смертельном диагнозе, становится лучшей версией себя.

В продолжении проекта Борис возвращается домой из больницы и пытается жить иначе, сфокусировавшись на интересах своей семьи, но уйти от истинного предназначения не так легко.

«С Борисом в этом сезоне происходит настоящая трансформация. Он меняет свое отношение к профессии и больше не старается умереть на работе. Приоритетными для него становятся другие ценности — в первую очередь его теперь волнует семья и благополучие близких», — рассказал исполнитель главной роли Владимир Яглыч.

«Второй сезон — это настоящий взрыв! Мы постарались сделать все, чтобы зрители получили еще больше эмоций: в два раза больше юмора, в два раза больше драмы, дружбы и любви. Мы прислушались к отзывам и сохранили все, что полюбилось аудитории в первом сезоне, но добавили новые повороты, глубину и, конечно, крутые моменты, которые вас точно удивят», — уверен режиссер сериала Миша Поляков.

Кто снялся в сериале «Ухожу красиво. Сезон 2»

В продолжении проекта снялись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак, Нодар Джанелидзе и Александр Половцев.

Когда выйдет «Ухожу красиво. Сезон 2»

Дата выхода второго сезона проекта будет анонсирована позже.

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