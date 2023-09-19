Уэс Андерсон рассказал о создании «Чудесной истории Генри Шугара» с Бенедиктом Камбербэтчем

В преддверии премьеры своего нового короткометражного фильма «Чудесная история Генри Шугара» Уэс Андерсон рассказал о создании картины с Бенедиктом Камбербэтчем.

Поначалу режиссер не понимал, как лучше адаптировать материал, но потом нашел беспроигрышное решение: «Я понял, что во многом эта история нравилась мне из-за перспективы видения автора, и я сказал: «Что ж, есть лишь один способ сохранить ее — перенести на экран. Что мы и сделали».

«Чудесная история Генри Шугара» — не единственная адаптация произведений Роальда Даля, которую Уэс Андерсон представит в ближайшее время. В интервью Deadline режиссер рассказал еще о трех короткометражных фильмах «Лебедь», «Крысолов» и «Яд», которые выйдут 28, 29 и 30 сентября.

Мировая премьера «Чудесной истории Генри Шугара» недавно состоялась на Венецианском кинофестивале. Цифровой релиз картины пройдет 27 сентября на платформе Netflix.