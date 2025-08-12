Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Уэнздей, Уэнсдэй 2 сезон: актеры и персонажи, кто снялся
Фильмы и сериалы

12 августа, 13:30

1 мин.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Уэнздей»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Уэнздей», реж. Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Уэнздей», реж. Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и др., Netflix

На платформе Netflix вышел первый блок эпизодов второго сезона сериала «Уэнздей». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которую отправляют на обучение в академию для изгоев «Невермор».

Во втором сезоне Уэнздей расследует загадочное дело, обретает популярность и новых друзей, но теряет экстрасенсорные способности и книгу Гуди.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Уэнздей»

  • Дженна Ортега — Уэнздей Аддамс;
  • Эмма Майерс — Энид Синклер, оборотень;
  • Хантер Дуэн — Тайлер Галпин, сын шерифа;
  • Джой Сандей — Бьянка Барклей, сирена;
  • Джорджи Фармер — Аякс Петрополис, горгона;
  • Муса Мустафа — Юджин Оттингер, способен управлять пчелами;
  • Айзек Ордоньес — Пагсли Аддамс, младший брат Уэнздей;
  • Стив Бушеми — Барри Дорт, новый директор Академии «Невермор».
  • Тэндиве Ньютон — Рейчел Фейрберн;
  • Иви Темплтон — Агнес.
  • Оуэн Пэйнтер — Слурп.
  • Ноа Б. Тейлор — Бруно Юсон;
  • Билли Пайпер — Айседора Капри;
  • Виктор Доробанту — Вещь.

Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнздей»

Уэнсдэй, Netflix, 2 сезон.Стартовал 2-й сезон «Уэнсдэй»: расписание релиза эпизодов

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Читайте далее
Премьеру мультфильма «Шрек 5» перенесли
Следующий материал
Премьеру мультфильма «Шрек 5» перенесли

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
15 ноя 19:00
Готовимся к финальной битве: что было в 4 сезоне сериала «Очень странные дела»
15 ноя 15:00
Боевик «Джекпот» с Дэйвом Батистой выйдет в российский прокат 20 ноября
14 ноя 22:45
Сериал «Камбэк» с Александром Петровым продлен на 2-й сезон
14 ноя 22:10
Стало известно, когда выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»
14 ноя 19:40
Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди