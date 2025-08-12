Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Уэнздей»

На платформе Netflix вышел первый блок эпизодов второго сезона сериала «Уэнздей». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которую отправляют на обучение в академию для изгоев «Невермор».

Во втором сезоне Уэнздей расследует загадочное дело, обретает популярность и новых друзей, но теряет экстрасенсорные способности и книгу Гуди.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Уэнздей»

Дженна Ортега — Уэнздей Аддамс;

Эмма Майерс — Энид Синклер, оборотень;

Хантер Дуэн — Тайлер Галпин, сын шерифа;

Джой Сандей — Бьянка Барклей, сирена;

Джорджи Фармер — Аякс Петрополис, горгона;

Муса Мустафа — Юджин Оттингер, способен управлять пчелами;

Айзек Ордоньес — Пагсли Аддамс, младший брат Уэнздей;

Стив Бушеми — Барри Дорт, новый директор Академии «Невермор».

Тэндиве Ньютон — Рейчел Фейрберн;

Иви Темплтон — Агнес.

Оуэн Пэйнтер — Слурп.

Ноа Б. Тейлор — Бруно Юсон;

Билли Пайпер — Айседора Капри;

Виктор Доробанту — Вещь.

Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнздей»

