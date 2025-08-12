Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Уэнздей»
На платформе Netflix вышел первый блок эпизодов второго сезона сериала «Уэнздей». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которую отправляют на обучение в академию для изгоев «Невермор».
Во втором сезоне Уэнздей расследует загадочное дело, обретает популярность и новых друзей, но теряет экстрасенсорные способности и книгу Гуди.
- Дженна Ортега — Уэнздей Аддамс;
- Эмма Майерс — Энид Синклер, оборотень;
- Хантер Дуэн — Тайлер Галпин, сын шерифа;
- Джой Сандей — Бьянка Барклей, сирена;
- Джорджи Фармер — Аякс Петрополис, горгона;
- Муса Мустафа — Юджин Оттингер, способен управлять пчелами;
- Айзек Ордоньес — Пагсли Аддамс, младший брат Уэнздей;
- Стив Бушеми — Барри Дорт, новый директор Академии «Невермор».
- Тэндиве Ньютон — Рейчел Фейрберн;
- Иви Темплтон — Агнес.
- Оуэн Пэйнтер — Слурп.
- Ноа Б. Тейлор — Бруно Юсон;
- Билли Пайпер — Айседора Капри;
- Виктор Доробанту — Вещь.
Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнздей»
