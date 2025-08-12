Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

6 августа на платформе Netflix вышли первые четыре эпизода второго сезона сериала «Уэнсдей». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которая проходит обучение в академии для изгоев «Невермор».

Во втором сезоне Уэнсдей становится популярной, у нее появляются как поклонники, так и преследователи. Справляться с новыми вызовами Уэнсдей все сложнее, ведь она теряет экстрасенсорные способности и книгу Гуди.

Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

Премьера заключительных четырех эпизодов второго сезона сериала «Уэнсдей» пройдет 3 сентября.

Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

