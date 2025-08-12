Стиль жизни
Уэнсдей 2 сезон сериал: когда выйдет вторая половина сезона — 5, 6, 7, 8 серии
Фильмы и сериалы

12 августа, 19:00

1 мин.

Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Уэнздей», реж. Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Уэнздей», реж. Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и др., Netflix

6 августа на платформе Netflix вышли первые четыре эпизода второго сезона сериала «Уэнсдей». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которая проходит обучение в академии для изгоев «Невермор».

Во втором сезоне Уэнсдей становится популярной, у нее появляются как поклонники, так и преследователи. Справляться с новыми вызовами Уэнсдей все сложнее, ведь она теряет экстрасенсорные способности и книгу Гуди.

Уэнздей, Уэнсдэй 2 сезон: актеры и&nbsp;персонажи, кто снялся.Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Уэнздей»

Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

Премьера заключительных четырех эпизодов второго сезона сериала «Уэнсдей» пройдет 3 сентября.

Трейлер 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

Уэнсдэй 3 сезон: что известно, когда выйдет.Сериал «Уэнсдэй» продлили на 3-й сезон

Фильм «Бухта Бэррона» выйдет в российских кинотеатрах 14 августа

  • Niikiitic

    Ждем!!!

    13.08.2025

  • Niko McCowrey

    Мне кажется, автор, вам надо сменить визажиста, косметолога и пластического хирурга. Все сразу, оптом. Это исключительно мое личное мнение.

    12.08.2025

    Takayama

