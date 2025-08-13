Стиль жизни
Уэнздей 2 сезон: просмотры, рейтинг и зрители — сколько просмотров
Фильмы и сериалы

13 августа, 16:15

1 мин.

2-й сезон «Уэнздей» набрал 50 миллионов просмотров меньше чем за неделю

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Уэнздей», реж. Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и др., Netflix
Фото Кадр из сериала «Уэнздей», реж. Тим Бертон, Пако Кабесас, Джеймс Маршалл и др., Netflix

Второй сезон сериала Тима Бертона «Уэнздей» собрал 50 миллионов просмотров за первые пять дней после релиза, что ставит его на один уровень с первым сезоном 2022 года.

В тот период топ-10 Netflix ранжировался по количеству часов просмотров. Первый сезон «Уэнздей» набрал 341,1 миллиона часов за пять дней. Если разделить этот показатель на продолжительность первого сезона в 6 часов 49 минут, то получится примерно 50,1 миллиона просмотров.

Второй сезон «Уэнздей» получил смешанные отзывы критиков. Одни рецензенты назвали продолжение проекта захватывающим, а другие сочли его поверхностным и глупым.

Уэнздей 2 сезон: когда выйдет вторая половина сезона&nbsp;&mdash; 5, 6, 7, 8 серии.Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

Стартовал сериал «Чужой: Земля»: расписание релиза эпизодов

  • Niikiitic

    этот ресурс про разные новости

    17.08.2025

  • Niikiitic

    Кто смотрел? Понравилось?

    17.08.2025

  • tsalvlad

    Какое отношение к спорту это имеет?

    13.08.2025

    Стартовал сериал «Чужой: Земля»: расписание релиза эпизодов

    Takayama

