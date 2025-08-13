2-й сезон «Уэнздей» набрал 50 миллионов просмотров меньше чем за неделю

Второй сезон сериала Тима Бертона «Уэнздей» собрал 50 миллионов просмотров за первые пять дней после релиза, что ставит его на один уровень с первым сезоном 2022 года.

В тот период топ-10 Netflix ранжировался по количеству часов просмотров. Первый сезон «Уэнздей» набрал 341,1 миллиона часов за пять дней. Если разделить этот показатель на продолжительность первого сезона в 6 часов 49 минут, то получится примерно 50,1 миллиона просмотров.

Второй сезон «Уэнздей» получил смешанные отзывы критиков. Одни рецензенты назвали продолжение проекта захватывающим, а другие сочли его поверхностным и глупым.