Netflix опубликовал трейлер второй части 2-го сезона «Уэнсдей»
Netflix опубликовал трейлер второй половины второго сезона «Уэнсдей». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которая проходит обучение в академии для изгоев «Невермор».
Во втором сезоне Уэнсдей обретает популярность, преследователя и новое дело, но теряет свои экстрасенсорные способности.
Трейлер второй части 2-го сезона сериала «Уэнсдей»
Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»
Премьера заключительных четырех эпизодов второго сезона сериала «Уэнсдей» пройдет 3 сентября.
