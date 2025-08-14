Netflix опубликовал трейлер второй части 2-го сезона «Уэнсдей»

Netflix опубликовал трейлер второй половины второго сезона «Уэнсдей». Проект Тима Бертона рассказывает о дочери из семейки Аддамс (Дженна Ортега), которая проходит обучение в академии для изгоев «Невермор».

Во втором сезоне Уэнсдей обретает популярность, преследователя и новое дело, но теряет свои экстрасенсорные способности.

Трейлер второй части 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

Когда выйдет вторая половина 2-го сезона сериала «Уэнсдей»

Премьера заключительных четырех эпизодов второго сезона сериала «Уэнсдей» пройдет 3 сентября.