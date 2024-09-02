Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Учитель английского сериал 2024: дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:40

1 мин.

На FX стартовал сериал «Учитель английского»: расписание релиза эпизодов

3 эпизод сериала «Учитель английского» выйдет 9 сентября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Учитель английского»
Фото Кадр из сериала «Учитель английского»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Сегодня, 2 сентября на FX стартовал сериал «Учитель английского». Проект рассказывает о педагоге Эване, который пытается поладить с учениками и коллегами, а также понять, можно ли по-настоящему быть на работе самим собой.

В сериале снялись Брайан Джордан Альварес, Саванна Гэнн, Сара Копкин, Эмили Топпер и Джесси Малиновски.

Расписание релиза эпизодов сериала «Учитель английского»

1 серия 2 сентября
2 серия 2 сентября
3 серия 9 сентября
4 серия 16 сентября
5 серия 23 сентября
6 серия 30 сентября
7 серия 7 октября
8 серия 14 октября
Конь БоДжек, 6 сезон. Создатель «Коня БоДжека» рассказал об успехе проекта

Сериалы
Новости холдинга
Путин заявил о необходимости разобраться с проникшими в Курскую область бандитами
Главные интриги КХЛ перед стартом сезона 2024/25
В Бурятии отец убил младенца и спрятал тело в картонной коробке
В регионах РФ началась масштабная перенастройка дорожных камер
Последние новости
18:05
Фильм «Любовь зла» с Никитой Кологривым выйдет 12 сентября
17:35
Джеймс Ганн показал новое фото со съемок 2 сезона «Миротворца»
31 авг 17:25
Marvel Entertainment опубликовал видео в честь своего 85-летия
31 авг 12:30
Комедия «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой выйдет 19 сентября
30 авг 20:00
Marvel Entertainment показал новый тизер сериала «Это все Агата»