На FX стартовал сериал «Учитель английского»: расписание релиза эпизодов
3 эпизод сериала «Учитель английского» выйдет 9 сентября
Сегодня, 2 сентября на FX стартовал сериал «Учитель английского». Проект рассказывает о педагоге Эване, который пытается поладить с учениками и коллегами, а также понять, можно ли по-настоящему быть на работе самим собой.
В сериале снялись Брайан Джордан Альварес, Саванна Гэнн, Сара Копкин, Эмили Топпер и Джесси Малиновски.
Расписание релиза эпизодов сериала «Учитель английского»
|1 серия
|2 сентября
|2 серия
|2 сентября
|3 серия
|9 сентября
|4 серия
|16 сентября
|5 серия
|23 сентября
|6 серия
|30 сентября
|7 серия
|7 октября
|8 серия
|14 октября
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