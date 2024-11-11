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Ученик Восхождение Трампа фильм 2024: выйдет ли в России — отмена
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Сегодня, 17:25

1 мин.

Картина «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси, Scythia Films
Фото Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси, Scythia Films
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Картина Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат. Об этом сообщил «Кинопоиск Индустрия», ссылаясь на пресс-службу дистрибьюторской компании.

Подробности отмены выхода проекта в России неизвестны.

Ранее российская премьера фильма должна была пройти 31 октября. Затем она была перенесена на 14 ноября.

Байопик рассказывает о становлении Дональда Трампа. В этом году картина «Ученик. Восхождение Трампа» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

&laquo;Ученик: Восхождение Трампа&raquo;, 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. «Атакуй и все отрицай»: каким получился фильм «Ученик: Восхождение Трампа»

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