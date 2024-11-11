Картина «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат
Картина Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат. Об этом сообщил «Кинопоиск Индустрия», ссылаясь на пресс-службу дистрибьюторской компании.
Подробности отмены выхода проекта в России неизвестны.
Ранее российская премьера фильма должна была пройти 31 октября. Затем она была перенесена на 14 ноября.
Байопик рассказывает о становлении Дональда Трампа. В этом году картина «Ученик. Восхождение Трампа» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».
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