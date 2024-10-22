Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Ученик Восхождение Трампа фильм 2024: выйдет ли в России и когда
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:15

1 мин.

Российская премьера байопика «Ученик. Восхождение Трампа» перенесена

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси, Scythia Films
Фото Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси, Scythia Films
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Российская премьера байопика Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» перенесена. Картина о становлении Дональда Трампа должна была выйти в кинотеатрах 31 октября, но теперь, как сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу дистрибьюторской компании, новая дата релиза будет объявлена позже.

В этом году фильм «Ученик. Восхождение Трампа» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине исполнил Себастиан Стэн.

Трейлер фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Что известно о&nbsp;фильме Ученик Восхождение Трампа. «Ученик. Восхождение Трампа»: что известно о байопике с Себастианом Стэном

Фильмы
Новости холдинга
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Читайте далее
Аниме-сериал «Плачущий призрак на пенсии»: расписание релиза эпизодов
Следующий материал
Аниме-сериал «Плачущий призрак на пенсии»: расписание релиза эпизодов

Olimpbet awards

Последние новости
18:00
Аниме-сериал «Плачущий призрак на пенсии»: расписание релиза эпизодов
16:05
Дата выхода сериала «Преступление и наказание»: расписание релиза эпизодов
14:00
Съемки фильма «Мстители: Судный день» начнутся весной 2025 года
13:20
Фильм «Встретимся вчера» выйдет в российский прокат 24 октября
10:30
Вышел трейлер мультфильма «Три кота. Зимние каникулы»