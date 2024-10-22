Российская премьера байопика «Ученик. Восхождение Трампа» перенесена

Российская премьера байопика Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» перенесена. Картина о становлении Дональда Трампа должна была выйти в кинотеатрах 31 октября, но теперь, как сообщает РБК Life со ссылкой на пресс-службу дистрибьюторской компании, новая дата релиза будет объявлена позже.

В этом году фильм «Ученик. Восхождение Трампа» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине исполнил Себастиан Стэн.

Трейлер фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

