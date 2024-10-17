Фильм «Ученик. Восхождение Трампа» выйдет в российский прокат 31 октября

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31 октября в российский прокат выйдет фильм «Ученик. Восхождение Трампа» о том, как с помощью адвоката-шантажиста Роя Кона Дональд Трамп планирует покорить Нью-Йорк.

Режиссером проекта выступил Али Аббаси («Убийца «Священный паук», «Одни из нас»). В этом году фильм «Ученик. Восхождение Трампа» был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Кто снялся в фильме «Ученик. Восхождение Трампа»

В картине «Ученик. Восхождение Трампа» снялись Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован, Катрин МакНалли, Чарли Каррик, Бен Салливан, Марк Рендалл и Джо Пинг.