Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Ученик Восхождение Трампа фильм 2024: дата выхода в России — где смотреть в РФ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:35

1 мин.

Стала известна новая дата российской премьеры байопика «Ученик. Восхождение Трампа»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси, Scythia Films
Фото Кадр из фильма «Ученик. Восхождение Трампа», реж. Али Аббаси, Scythia Films
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Стала известна новая дата российской премьеры байопика «Ученик. Восхождение Трампа». Показы картины о становлении предпринимателя и политика Дональда Трампа должны были стартовать 31 октября, но позже релиз перенесли.

Теперь премьера биографической ленты в России запланирована на 14 ноября, сообщили в РБК Life со ссылкой на пресс-службу дистрибьюторской компании.

Режиссером картины «Ученик. Восхождение Трампа» выступил Али Аббаси, а главную роль в фильме сыграл Себастиан Стэн.

&laquo;Ученик: Восхождение Трампа&raquo;, 2024: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. «Атакуй и все отрицай»: каким получился фильм «Ученик: Восхождение Трампа»
Фильмы
Новости холдинга
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Глава World Athletics Коу не хочет допускать россиян даже в нейтральном статусе
Трусовой незачем соревноваться. Наши эксперты оценили доходы фигуристки
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Последние новости
17:50
Где смотреть сериал «Лихие» Юрия Быкова
17:35
Документальный сериал «Хит»: расписание релиза эпизодов
17:10
Состоялся цифровой релиз фильма «Джокер: Безумие на двоих»
17:00
Стала известна дата выхода новой части «Человека-паука» с Томом Холландом
15:35
Дэвид Финчер снимет англоязычный ремейк «Игры в кальмара»