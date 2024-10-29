Стала известна новая дата российской премьеры байопика «Ученик. Восхождение Трампа»

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Стала известна новая дата российской премьеры байопика «Ученик. Восхождение Трампа». Показы картины о становлении предпринимателя и политика Дональда Трампа должны были стартовать 31 октября, но позже релиз перенесли.

Теперь премьера биографической ленты в России запланирована на 14 ноября, сообщили в РБК Life со ссылкой на пресс-службу дистрибьюторской компании.

Режиссером картины «Ученик. Восхождение Трампа» выступил Али Аббаси, а главную роль в фильме сыграл Себастиан Стэн.