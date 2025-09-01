Дата выхода 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»: расписание релиза эпизодов

9 сентября на Hulu стартует пятый сезон сериала «Убийства в одном здании». Проект рассказывает о соседях, чье увлечение подкастом о настоящих преступлениях принимает неожиданный оборот. В новом сезоне Чарльз, Оливер и Мэйбл будут поглощены расследованием очередного дела.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Убийства в одном здании»

В пятом сезоне к своим ролям вернутся Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт. Среди новых актеров проекта — Рене Зеллвегер и Кристоф Вальц.

Трейлер 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»

Расписание релиза эпизодов 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»