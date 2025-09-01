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Убийства в одном здании 5 сезон: трейлер и дата выхода серий
Фильмы и сериалы

1 сентября 2025, 13:45

1 мин.

Дата выхода 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Убийства в одном здании», Джеми Бэббит, Шерин Дабис, Джон Хоффман и др., Hulu
Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании», Джеми Бэббит, Шерин Дабис, Джон Хоффман и др., Hulu

9 сентября на Hulu стартует пятый сезон сериала «Убийства в одном здании». Проект рассказывает о соседях, чье увлечение подкастом о настоящих преступлениях принимает неожиданный оборот. В новом сезоне Чарльз, Оливер и Мэйбл будут поглощены расследованием очередного дела.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Убийства в одном здании»

В пятом сезоне к своим ролям вернутся Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт. Среди новых актеров проекта — Рене Зеллвегер и Кристоф Вальц.

Трейлер 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»

Расписание релиза эпизодов 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»

1 серия 9 сентября
2 серия 9 сентября
3 серия 9 сентября
4 серия 16 сентября
5 серия 23 сентября
6 серия 30 сентября
7 серия 7 октября
8 серия 14 октября
9 серия 21 октября
10 серия 28 октября
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