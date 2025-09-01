Дата выхода 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»: расписание релиза эпизодов
9 сентября на Hulu стартует пятый сезон сериала «Убийства в одном здании». Проект рассказывает о соседях, чье увлечение подкастом о настоящих преступлениях принимает неожиданный оборот. В новом сезоне Чарльз, Оливер и Мэйбл будут поглощены расследованием очередного дела.
Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Убийства в одном здании»
В пятом сезоне к своим ролям вернутся Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт. Среди новых актеров проекта — Рене Зеллвегер и Кристоф Вальц.
Трейлер 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»
Расписание релиза эпизодов 5-го сезона сериала «Убийства в одном здании»
|1 серия
|9 сентября
|2 серия
|9 сентября
|3 серия
|9 сентября
|4 серия
|16 сентября
|5 серия
|23 сентября
|6 серия
|30 сентября
|7 серия
|7 октября
|8 серия
|14 октября
|9 серия
|21 октября
|10 серия
|28 октября
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