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Убийства в одном здании 4 сезон: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

0 мин.

4 сезон сериала «Убийства в одном здании» выйдет 27 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Убийства в одном здании»
Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»
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27 августа на Hulu пройдет премьера четвертого сезона «Убийств в одном здании». Проект рассказывает о соседях, чье увлечение подкастом о настоящих преступлениях принимает неожиданный оборот.

В сериале снялись Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Молли Шеннон, Мэрил Стрип, Давайн Джой Рэндольф, Ева Лонгория, Юджин Леви, Зак Галифианакис, Ричард Кайнд, Кумэйл Нанджиани и Мелисса Маккарти.

Убийства в&nbsp;одном здании. «Убийства в одном здании»: каким получился третий сезон детективной комедии

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