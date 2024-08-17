4 сезон сериала «Убийства в одном здании» выйдет 27 августа

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27 августа на Hulu пройдет премьера четвертого сезона «Убийств в одном здании». Проект рассказывает о соседях, чье увлечение подкастом о настоящих преступлениях принимает неожиданный оборот.

В сериале снялись Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Молли Шеннон, Мэрил Стрип, Давайн Джой Рэндольф, Ева Лонгория, Юджин Леви, Зак Галифианакис, Ричард Кайнд, Кумэйл Нанджиани и Мелисса Маккарти.