«Убийцы цветочной луны» станут вторым по длительности фильмом Мартина Скорсезе
Deadline узнал, что хронометраж новой картины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» составит 206 минут. Фильм с Леонардо Дикаприо станет вторым по хронометражу в фильмографии режиссера — продолжительность «Ирландца» с Робертом де Ниро была больше на три минуты.
«Убийцы цветочной луны» — киноадаптация бестселлера «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь» Дэвида Гранна. Сюжет разворачивается в Оклахоме 1920-х, где ФБР расследует убийства представителей коренных народов США, разбогатевших после обнаружения в округе нефти. Премьера картины состоится на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!