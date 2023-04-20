«Убийцы цветочной луны» станут вторым по длительности фильмом Мартина Скорсезе

Deadline узнал, что хронометраж новой картины Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» составит 206 минут. Фильм с Леонардо Дикаприо станет вторым по хронометражу в фильмографии режиссера — продолжительность «Ирландца» с Робертом де Ниро была больше на три минуты.

«Убийцы цветочной луны» — киноадаптация бестселлера «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь» Дэвида Гранна. Сюжет разворачивается в Оклахоме 1920-х, где ФБР расследует убийства представителей коренных народов США, разбогатевших после обнаружения в округе нефти. Премьера картины состоится на Каннском кинофестивале вне конкурсной программы.