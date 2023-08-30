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«Убийца»: вышел дебютный трейлер новой картины Дэвида Финчера

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Убийца».

Автор таких хитов, как «Бойцовский клуб», «Зодиак» и «Исчезнувшая», вернулся со свежим триллером. Мировая премьера «Убийцы» Дэвида Финчера состоится на днях в рамках Венецианского кинофестиваля, а уже 10 ноября лента выйдет на стриминговом сервисе Netflix. В качестве первого трейлера режиссер представил динамичный ролик, в котором засветились Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки»), Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж») и другие.

Остросюжетный фильм «Убийца» основан на нуарном комиксе француза Алексиса Ноулента о киллере, которого начинает мучать совесть. Автором сценария выступил Эндрю Кевин Уокер, уже работавший с Финчером над знаковой картиной «Семь» с Брэдом Питтом и Морганом Фриманом. Композиторами стали Трент Резнор и Аттикус Росс, неоднократно сотрудничавшие с кинематографистом: их музыка к его биографической драме «Социальная сеть» была отмечена «Золотым глобусом» и «Оскаром».

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