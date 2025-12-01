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Убить Билла короткометражный мультфильм: Тарантино, съемки и где смотреть
Фильмы и сериалы

1 декабря 2025, 19:15

1 мин.

Квентин Тарантино выпустил короткометражную историю из «Убить Билла»

Евгений Плитин
Автор
Кадр из фильма «Месть Юки», реж. Квентин Тарантино, Epic Games
Убить Билла короткометражный мультфильм: Тарантино, съемки и где смотреть.
Фото Кадр из фильма «Месть Юки», реж. Квентин Тарантино, Epic Games

Квентин Тарантино представил короткометражный анимационный фильм «Месть Юки». Премьера состоялась в необычном формате — в Fortnite (компьютерная онлайн-игра) в виртуальном кинотеатре внутри самой игры.

Эпизод «Потерянная глава: Месть Юки» присутствовал в первом черновике сценария «Убить Билла», однако впоследствии был вырезан и в итоге так и не был снят.

«В то время мы не могли себе этого позволить, это было слишком безумно, слишком много экшена», — рассказал режиссер.

Получив предложение от Epic Games, Тарантино создал десятиминутную короткометражку на движке Unreal Engine.

«Они очень невинно спросили меня: «Есть ли у вас что-то продолжительностью от 8 до 12 минут, что могло бы нам подойти?» Конечно, подразумевалось, чтобы и мои культовые герои в этом тоже участвовали», — сказал Тарантино.

«Месть Юки» рассказывает историю Юки — сестры-близнеца Гого Юбари, намеренной отомстить Беатрикс Киддо.

Ума Турман вернулась к своему персонажу, не только озвучив героиню, но и сыграв сцены с помощью технологии захвата движений.

«Месть Юки» покажут в кинотеатрах США, Канады и Великобритании в рамках показа «Убить Билла: Кровавое дело целиком», где обе части дилогии объединены в четырехчасовой фильм, как изначально задумывал Квентин Тарантино.

Убить Билла: Кровавое дело целиком, фильм.Вышел трейлер фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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