Квентин Тарантино выпустил короткометражную историю из «Убить Билла»

Квентин Тарантино представил короткометражный анимационный фильм «Месть Юки». Премьера состоялась в необычном формате — в Fortnite (компьютерная онлайн-игра) в виртуальном кинотеатре внутри самой игры.

Эпизод «Потерянная глава: Месть Юки» присутствовал в первом черновике сценария «Убить Билла», однако впоследствии был вырезан и в итоге так и не был снят.

«В то время мы не могли себе этого позволить, это было слишком безумно, слишком много экшена», — рассказал режиссер.

Получив предложение от Epic Games, Тарантино создал десятиминутную короткометражку на движке Unreal Engine.

«Они очень невинно спросили меня: «Есть ли у вас что-то продолжительностью от 8 до 12 минут, что могло бы нам подойти?» Конечно, подразумевалось, чтобы и мои культовые герои в этом тоже участвовали», — сказал Тарантино.

«Месть Юки» рассказывает историю Юки — сестры-близнеца Гого Юбари, намеренной отомстить Беатрикс Киддо.

Ума Турман вернулась к своему персонажу, не только озвучив героиню, но и сыграв сцены с помощью технологии захвата движений.

«Месть Юки» покажут в кинотеатрах США, Канады и Великобритании в рамках показа «Убить Билла: Кровавое дело целиком», где обе части дилогии объединены в четырехчасовой фильм, как изначально задумывал Квентин Тарантино.