У сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» появился шоураннер и режиссеры

Сериал Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново» находится на пороге глобальных перемен. Проект еще на стадии разработки стал изобретать себя заново. Главные сценаристы и режиссеры перезагрузки были отстранены от работы. Первые оставили за собой статус исполнительных продюсеров «Рожденного заново».

Теперь, как сообщает THR, к ребуту «Сорвиголовы» присоединился новый шоураннер Дарио Скардапейн («Каратель»). Снимать же сериал будут Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, уже работавшие над сериалами Marvel «Лунный рыцарь» и «Локи».

Премьера «Сорвиголовы: Рожденного заново» запланирована на январь 2025 года.