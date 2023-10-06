Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:00

«У нас были серьезные творческие разногласия». Режиссер «Доктора Стрэнджа» рассказал о своем уходе из Marvel

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж».

В подкасте The Playlist The Discourse режиссер картины «Доктор Стрэндж» 2016 года Скотт Дерриксон рассказал о своем уходе из Marvel Studios, и почему в работе над сиквелом его заменил Сэм Рэйми: «У нас были серьезные творческие разногласия. Понимаете, мое видение фильма отличалось от видения других — со временем становилось все более очевидно, что мы идем в разных направлениях. Думаю, это прямой путь к тому, чтобы снять плохое кино».

Режиссер добавил, что, когда у студии, продюсеров и режиссера не совпадают взгляды на конечный результат, они снимают разные фильмы: «В итоге получается чудовище, так что мне пришлось сойти с дистанции. Я был на премьере и до сих пор дружу с Кевином Файги (глава Marvel Studios. — Прим. «СЭ»). И у меня, и у Marvel все очень круто... Меня пригласили на премьеру, и я пошел. Еще я дружу с Сэмом (Рэйми. — Прим. «СЭ»). Мне он нравится, и никакого конфликта между нами нет».

Справедливости ради, Сэм Рэйми с самого начала был готов принимать правила игры Marvel, идя на творческие компромиссы со студией.

В 2022 году вышел фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Картина получила сдержанные отзывы зрителей и критиков.

Фильмы
1
0
Читайте также
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

График выхода мини-сериала «Весь невидимый нам свет» с Марком Руффало
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости