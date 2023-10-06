«У нас были серьезные творческие разногласия». Режиссер «Доктора Стрэнджа» рассказал о своем уходе из Marvel

В подкасте The Playlist The Discourse режиссер картины «Доктор Стрэндж» 2016 года Скотт Дерриксон рассказал о своем уходе из Marvel Studios, и почему в работе над сиквелом его заменил Сэм Рэйми: «У нас были серьезные творческие разногласия. Понимаете, мое видение фильма отличалось от видения других — со временем становилось все более очевидно, что мы идем в разных направлениях. Думаю, это прямой путь к тому, чтобы снять плохое кино».

Режиссер добавил, что, когда у студии, продюсеров и режиссера не совпадают взгляды на конечный результат, они снимают разные фильмы: «В итоге получается чудовище, так что мне пришлось сойти с дистанции. Я был на премьере и до сих пор дружу с Кевином Файги (глава Marvel Studios. — Прим. «СЭ»). И у меня, и у Marvel все очень круто... Меня пригласили на премьеру, и я пошел. Еще я дружу с Сэмом (Рэйми. — Прим. «СЭ»). Мне он нравится, и никакого конфликта между нами нет».

Справедливости ради, Сэм Рэйми с самого начала был готов принимать правила игры Marvel, идя на творческие компромиссы со студией.

В 2022 году вышел фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Картина получила сдержанные отзывы зрителей и критиков.