Комедия «Тюльпаны» выйдет в прокат 5 марта

5 марта в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Тюльпаны». В картине собраны пять трогательных и ироничных историй о том, как предпраздничная суета и случайные встречи могут полностью перевернуть жизнь.

Кто снялся в фильме «Тюльпаны»

В картине снялись Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда, Севиль Велиева, Ярослав Могильников, Александра Бабаскина, Слава Копейкин и Варвара Щербакова.