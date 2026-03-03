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Тюльпаны фильм 2026: дата выхода и трейлер
Фильмы и сериалы

3 марта, 16:40

1 мин.

Комедия «Тюльпаны» выйдет в прокат 5 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
НМГ.
Фото НМГ.

5 марта в российских кинотеатрах стартуют показы фильма «Тюльпаны». В картине собраны пять трогательных и ироничных историй о том, как предпраздничная суета и случайные встречи могут полностью перевернуть жизнь.

Кто снялся в фильме «Тюльпаны»

В картине снялись Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда, Севиль Велиева, Ярослав Могильников, Александра Бабаскина, Слава Копейкин и Варвара Щербакова.

Трейлер фильма «Тюльпаны»

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