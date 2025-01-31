Netflix опубликовал тизер 5-го сезона сериала «Ты»

Netflix опубликовал тизер пятого сезона сериала «Ты», в котором Джо Голдберг напоминает о себе. Психологический триллер рассказывает о сотруднике книжного магазина, а позже — преподавателе со склонностью к преследованию интересных себе людей и расправе с ними, когда те ему надоедят.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Ты»

В финальном сезоне проекта снялись Пенн Бэджли, Шарлотта Ричи, Тати Габриэль, Мадлен Брюэр, Анна Кэмп, Гриффин Мэтьюз, Наташа Бехнам, Пит Пложек, Том Фрэнсис и Нава Мау.

Тизер 5-го сезона сериала «Ты»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Ты»

Все эпизоды пятого и финального сезона сериала «Ты» выйдут 24 апреля.