Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Ты 5 сезон: тизер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:35

1 мин.

Netflix опубликовал тизер 5-го сезона сериала «Ты»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix
Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Сильвер Три, Джон Скотт, Маркос Сига Netflix
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Netflix опубликовал тизер пятого сезона сериала «Ты», в котором Джо Голдберг напоминает о себе. Психологический триллер рассказывает о сотруднике книжного магазина, а позже — преподавателе со склонностью к преследованию интересных себе людей и расправе с ними, когда те ему надоедят.

Кто снялся в 5-м сезоне сериала «Ты»

В финальном сезоне проекта снялись Пенн Бэджли, Шарлотта Ричи, Тати Габриэль, Мадлен Брюэр, Анна Кэмп, Гриффин Мэтьюз, Наташа Бехнам, Пит Пложек, Том Фрэнсис и Нава Мау.

Тизер 5-го сезона сериала «Ты»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Ты»

Все эпизоды пятого и финального сезона сериала «Ты» выйдут 24 апреля.

Ты, сериал, Netflix. «Ты»: что известно о 5-м и финальном сезоне психологического триллера

Сериалы
Новости холдинга
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
СК установил личности пятерых убивших жителей Русского Поречного боевиков ВСУ
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
Читайте далее
Netflix анонсировал список премьер фильмов 2025 года
Следующий материал
Netflix анонсировал список премьер фильмов 2025 года

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18:15
Стало известно, когда выйдет новая часть фильма «Достать ножи» с Дэниэлом Крэйгом
18:00
Netflix анонсировал список премьер фильмов 2025 года
13:35
Бенедикт Камбербэтч все же появится в фильме «Мстители: Судный день»
30 янв 20:00
Календарь премьер российских сериалов 2025 года
30 янв 17:45
Netflix показал первые кадры 3-го сезона «Игры в кальмара»