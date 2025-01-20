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Ты 5 сезон: дата выхода сериала и тизер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Стала известна дата выхода 5-го сезона сериала «Ты»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ты», реж. Джон Скотт, Шамим Сариф, Гарри Жиержиан / Netflix
Фото Кадр из сериала «Ты», реж. Джон Скотт, Шамим Сариф, Гарри Жиержиан / Netflix
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Netflix опубликовал тизер пятого и финального сезона сериала «Ты». Проект по мотивам книг Кэролайн Кепнес рассказывает о любителе книг и сталкере Джо Голдберге (Пенн Бэджли), который не может жить без опасной одержимости кем-либо.

С течением проекта жертв Голдберга становилось все больше и больше. В четвертом сезоне он попытался начать новую жизнь в Лондоне, но быстро вернулся к старым привычкам.

Тизер 5-го сезона сериала «Ты»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Ты»

Премьера пятого и финального сезона сериала «Ты» пройдет 24 апреля.

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