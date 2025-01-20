Стала известна дата выхода 5-го сезона сериала «Ты»

Netflix опубликовал тизер пятого и финального сезона сериала «Ты». Проект по мотивам книг Кэролайн Кепнес рассказывает о любителе книг и сталкере Джо Голдберге (Пенн Бэджли), который не может жить без опасной одержимости кем-либо.

С течением проекта жертв Голдберга становилось все больше и больше. В четвертом сезоне он попытался начать новую жизнь в Лондоне, но быстро вернулся к старым привычкам.

Тизер 5-го сезона сериала «Ты»

Когда выйдет 5-й сезон сериала «Ты»

Премьера пятого и финального сезона сериала «Ты» пройдет 24 апреля.