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Турист 2 сезон: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер
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Сегодня, 17:00

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Второй сезон «Туриста» уже доступен для просмотра

Вышел второй сезон сериала «Турист» с Джейми Дорнаном в главной роли
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Турист».
Фото Кадр из сериала «Турист»
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1 января вышли все эпизоды второго сезона сериала «Турист». Главную роль в проекте исполнил Джейми Дорнан. По сюжету его персонаж должен вернуть себе память, пока прошлое не настигло героя.

В сериале «Турист» снялись Даниэль Макдональд, Виктория Харалабиду, Шалом Брюн-Фрэнклин, Олуэн Фуэре, Оулавюр Дарри Оулафссон, Конор Макнил и Марк Маккенна.

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