Второй сезон «Туриста» уже доступен для просмотра

Вышел второй сезон сериала «Турист» с Джейми Дорнаном в главной роли

1 января вышли все эпизоды второго сезона сериала «Турист». Главную роль в проекте исполнил Джейми Дорнан. По сюжету его персонаж должен вернуть себе память, пока прошлое не настигло героя.

В сериале «Турист» снялись Даниэль Макдональд, Виктория Харалабиду, Шалом Брюн-Фрэнклин, Олуэн Фуэре, Оулавюр Дарри Оулафссон, Конор Макнил и Марк Маккенна.