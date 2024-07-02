По сериалу «Трудные подростки» создали цирковой спектакль

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Wink опубликовал тизер циркового спектакля, вдохновленного сериалом «Трудные подростки». Представление получило подзаголовок «гимн свободе и юности».

Напомним, в сериал «Трудные подростки» вошло пять сезонов. Финальная серия проекта вышла 29 февраля 2024 года.

Премьера спектакля «Трудные подростки: гимн свободе и юности» пройдет 4 июля. Видеоверсия представления будет доступна для просмотра на платформе Wink этим летом. Точная дата релиза пока неизвестна.