По сериалу «Трудные подростки» создали цирковой спектакль
Wink опубликовал тизер циркового спектакля, вдохновленного сериалом «Трудные подростки». Представление получило подзаголовок «гимн свободе и юности».
Напомним, в сериал «Трудные подростки» вошло пять сезонов. Финальная серия проекта вышла 29 февраля 2024 года.
Премьера спектакля «Трудные подростки: гимн свободе и юности» пройдет 4 июля. Видеоверсия представления будет доступна для просмотра на платформе Wink этим летом. Точная дата релиза пока неизвестна.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже