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Трон Арес фильм 2025: когда выйдет цифровой релиз
Фильмы и сериалы

26 ноября 2025, 16:45

1 мин.

Стало известно, когда состоится цифровой релиз фильма «Трон: Арес»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Трон: Арес», реж. Йоаким Реннинг, Walt Disney Pictures, Paradox
Фото Кадр из фильма «Трон: Арес», реж. Йоаким Реннинг, Walt Disney Pictures, Paradox

Официальный аккаунт Walt Disney Studios в соцсетях сообщил, что цифровой релиз фильма «Трон: Арес» состоится 2 декабря.

Картина рассказывает о безупречном ИИ-солдате, стремящемся попасть в реальный мир. Главные роли в «Аресе» сыграли Джаред Лето, Грета Ли, Эван Питерс, Джефф Бриджес, Джиллиан Андерсон и Джоди Тернер-Смит.

Зарубежная премьера фильма прошла 10 октября. «Трон: Арес» провалился в прокате и принес Disney больше 130 миллионов долларов убытков.

При бюджете в 220 миллионов долларов картина собрала по всему миру только $ 142 миллиона.

Выход этого фильма практически поставил крест на развитии франшизы. Во всяком случае на данный момент Disney не планирует новых проектов по «Трону».

Трон Арес, фильм, Джаред Лето.29 минут: каким получился фильм «Трон: Арес» с Джаредом Лето и Гретой Ли

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