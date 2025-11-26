Стало известно, когда состоится цифровой релиз фильма «Трон: Арес»

Официальный аккаунт Walt Disney Studios в соцсетях сообщил, что цифровой релиз фильма «Трон: Арес» состоится 2 декабря.

Картина рассказывает о безупречном ИИ-солдате, стремящемся попасть в реальный мир. Главные роли в «Аресе» сыграли Джаред Лето, Грета Ли, Эван Питерс, Джефф Бриджес, Джиллиан Андерсон и Джоди Тернер-Смит.

Зарубежная премьера фильма прошла 10 октября. «Трон: Арес» провалился в прокате и принес Disney больше 130 миллионов долларов убытков.

При бюджете в 220 миллионов долларов картина собрала по всему миру только $ 142 миллиона.

Выход этого фильма практически поставил крест на развитии франшизы. Во всяком случае на данный момент Disney не планирует новых проектов по «Трону».