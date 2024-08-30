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Триггер 3 сезон: трейлер и дата выхода — когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:05

0 мин.

Опубликован трейлер 3 сезона сериала «Триггер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Триггер»
Фото Кадр из сериала «Триггер»
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«Кинопоиск» опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым. По сюжету психотерапевт, решающий проблемы своих пациентов за один сеанс, не может справиться с собственной жизнью.

В сериале также снялись Максим Стоянов, Анастасия Уколова, Сергей Годин, Мария Андреева и Светлана Кузнецова.

Премьера третьего сезона «Триггера» пройдет 19 сентября.

Жизнь по&nbsp;вызову 3 сезон: дата выхода и&nbsp;расписание серий&nbsp;&mdash; Павел Прилучный. Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов

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