Где смотреть 3-й сезон сериала «Триггер»

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На «Кинопоиске» прошла премьера первых двух эпизодов третьего сезона сериала «Триггер». Проект рассказывает о психотерапевте-провокаторе, который способен решить проблемы своих пациентов за один сеанс.

В третьем сезоне «Триггера» снялись Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Игорь Костолевский, Марк Юсеф, Влад Тирон, Ангелина Стречина, Максим Стоянов и Анастасия Уколова.

Трейлер 3-го сезона «Триггера»

Где смотреть 3-й сезон «Триггера»

Все вышедшие эпизоды сериала «Триггер» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».