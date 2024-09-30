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Триггер 3 сезон: где смотреть все серии онлайн
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Сегодня, 18:25

1 мин.

Где смотреть 3-й сезон сериала «Триггер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Триггер»
Фото Кадр из сериала «Триггер»
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На «Кинопоиске» прошла премьера первых двух эпизодов третьего сезона сериала «Триггер». Проект рассказывает о психотерапевте-провокаторе, который способен решить проблемы своих пациентов за один сеанс.

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В третьем сезоне «Триггера» снялись Максим Матвеев, Светлана Иванова, Роман Маякин, Игорь Костолевский, Марк Юсеф, Влад Тирон, Ангелина Стречина, Максим Стоянов и Анастасия Уколова.

Трейлер 3-го сезона «Триггера»

Где смотреть 3-й сезон «Триггера»

Все вышедшие эпизоды сериала «Триггер» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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