Когда выйдет 8-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

На «Кинопоиске» вышло семь из восьми эпизодов третьего сезона сериала «Триггер». Проект рассказывает о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), выводящем своих клиентов на эмоции и размышления, которые помогают им прийти к исцелению.

В третьем сезоне Стрелецкий с помощью своего метода вылечил футбольного фаната, одержимого токсичной маскулинностью, девушку с избегающим типом привязанности, склонную к агрессии теннисистку, вспыльчивого шеф-повара, пациента с загадочной фобией, успешного бизнесмена, совершившего попытку суицида и гиперопекающего отца.

Когда выйдет 8-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Восьмая и заключительная серия третьего сезона «Триггера» выйдет 7 ноября.