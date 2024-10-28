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Триггер 3 сезон 7 серия: когда выйдет — дата выхода 7 эпизода
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Сегодня, 18:00

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»
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На «Кинопоиске» вышло шесть из восьми эпизодов третьего сезона сериала «Триггер». Сюжет проекта сосредоточен на психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), выводящем своих клиентов на эмоции и размышления, которые в итоге помогают им прийти к исцелению.

&laquo;Триггер&raquo;, третий сезон: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть новый сезон. «А ты точно психотерапевт?» Обзор старта третьего сезона сериала «Триггер»

В третьем сезоне Стрелецкий уже успел вылечить одержимого токсичной маскулинностью футбольного фаната, девушку с избегающим типом привязанности, склонную к агрессии теннисистку, вспыльчивого шеф-повара, пациента с загадочной фобией и успешного бизнесмена, совершившего попытку суицида.

Когда выйдет 7-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Седьмая серия третьего сезона «Триггера» выйдет 31 октября.

Триггер 3 сезон: дата выхода серий&nbsp;&mdash; где смотреть все серии. Стартовал 3 сезон «Триггера»: расписание релиза эпизодов

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