Когда выйдет 7-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

На «Кинопоиске» вышло шесть из восьми эпизодов третьего сезона сериала «Триггер». Сюжет проекта сосредоточен на психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), выводящем своих клиентов на эмоции и размышления, которые в итоге помогают им прийти к исцелению.

В третьем сезоне Стрелецкий уже успел вылечить одержимого токсичной маскулинностью футбольного фаната, девушку с избегающим типом привязанности, склонную к агрессии теннисистку, вспыльчивого шеф-повара, пациента с загадочной фобией и успешного бизнесмена, совершившего попытку суицида.

Когда выйдет 7-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Седьмая серия третьего сезона «Триггера» выйдет 31 октября.