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Триггер 3 сезон 4 серия: когда выйдет — дата выхода 4 эпизода
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Сегодня, 20:15

1 мин.

Когда выйдет 4-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Триггер»
Фото Кадр из сериала «Триггер»
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На «Кинопоиске» вышли первые три эпизода сериала «Триггер» о психотерапевте-провокаторе, способном решить проблемы своих пациентов за один сеанс.

В продолжении проекта Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) пытается опровергнуть диагноз своего отца, выдвигая новую теорию относительно его самочувствия.

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Когда выйдет 4-я серия 3-го сезона «Триггера»

Премьера четвертого эпизода третьего сезона «Триггера» пройдет 10 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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