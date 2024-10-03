Когда выйдет 4-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»

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На «Кинопоиске» вышли первые три эпизода сериала «Триггер» о психотерапевте-провокаторе, способном решить проблемы своих пациентов за один сеанс.

В продолжении проекта Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) пытается опровергнуть диагноз своего отца, выдвигая новую теорию относительно его самочувствия.

Когда выйдет 4-я серия 3-го сезона «Триггера»

Премьера четвертого эпизода третьего сезона «Триггера» пройдет 10 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».