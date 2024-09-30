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Триггер 3 сезон 3 серия: когда выйдет — дата выхода 3 эпизода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:20

1 мин.

Когда выйдет 3 эпизод 3 сезона сериала «Триггер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Триггер»
Триггер, 3 сезон.
Фото Кадр из сериала «Триггер»
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19 сентября на «Кинопоиске» стартовал сериал «Триггер» о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), который способен решить проблемы своих пациентов за один сеанс.

В первых эпизодах третьего сезона «Триггера» Стрелецкий уже успел помочь футбольному фанату Сергею справиться с приступами агрессии, а девушке Оле простить отца.

&laquo;Триггер&raquo;, третий сезон: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть новый сезон. «А ты точно психотерапевт?» Обзор старта третьего сезона сериала «Триггер»

Когда выйдет 3 серия 3 сезона «Триггера»

Премьера третьего эпизода третьего сезона «Триггера» пройдет 3 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

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