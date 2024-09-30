Когда выйдет 3 эпизод 3 сезона сериала «Триггер»
19 сентября на «Кинопоиске» стартовал сериал «Триггер» о психотерапевте-провокаторе Артеме Стрелецком (Максим Матвеев), который способен решить проблемы своих пациентов за один сеанс.
В первых эпизодах третьего сезона «Триггера» Стрелецкий уже успел помочь футбольному фанату Сергею справиться с приступами агрессии, а девушке Оле простить отца.
Когда выйдет 3 серия 3 сезона «Триггера»
Премьера третьего эпизода третьего сезона «Триггера» пройдет 3 октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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