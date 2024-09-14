Стартовал сериал «Три женщины»: расписание релиза эпизодов

13 сентября на STARZ состоялась премьера первого эпизода сериала «Три женщины». Проект рассказывает о героинях, которые стремятся изменить свою жизнь.

Первая история сосредоточена на женщине, которая изменяет мужу, потому что он отказывается от физической близости. Второй сюжет сосредоточен на школьнице, подавшей в суд на своего бывшего учителя, а третий — на владелице ресторана, чей муж выбирает для нее любовников.

В сериале снялись Шейлин Вудли, Бетти Гилпин, ДеВанда Уайз, Габриэль Криви, Блэр Андервуд, Джейсон Ральф, Блэр Редфорд, Хезер Голденхерш и Брайан Ф. О'Бирн.

Трейлер сериала «Три женщины»

Расписание релиза эпизодов сериала «Три женщины»