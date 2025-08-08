Сериал «Три сестры»: расписание релиза эпизодов

1 августа на KION стартовал сериал Маруси Трубниковой «Три сестры». По сюжету сестры Ира, Оля и Маша хотят выбраться из своего родного города и переехать в Москву. Каждая из них надеется на мамину поддержку, но у той другие приоритеты: владелица ювелирного бизнеса Татьяна завела роман с массажистом на 20 лет моложе себя.

Кто снялся в сериале «Три сестры»

В проекте снялись Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Павел Попов, Александр Цыпкин, Валентин Анциферов, Павел Рязанов и Ася Громова.

Трейлер сериала «Три сестры»

Расписание релиза эпизодов сериала «Три сестры»