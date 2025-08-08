Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Три сестры сериал 2025: дата выхода серий и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

8 августа, 14:25

1 мин.

Сериал «Три сестры»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Три сестры», реж. Маруся Трубникова, МТС Медиа, Медиаслово, KION Film
Фото Кадр из сериала «Три сестры», реж. Маруся Трубникова, МТС Медиа, Медиаслово, KION Film

1 августа на KION стартовал сериал Маруси Трубниковой «Три сестры». По сюжету сестры Ира, Оля и Маша хотят выбраться из своего родного города и переехать в Москву. Каждая из них надеется на мамину поддержку, но у той другие приоритеты: владелица ювелирного бизнеса Татьяна завела роман с массажистом на 20 лет моложе себя.

Кто снялся в сериале «Три сестры»

В проекте снялись Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова, Полина Гухман, Павел Попов, Александр Цыпкин, Валентин Анциферов, Павел Рязанов и Ася Громова.

Трейлер сериала «Три сестры»

Расписание релиза эпизодов сериала «Три сестры»

1 серия 1 августа
2 серия 1 августа
3 серия 8 августа
4 серия 8 августа
5 серия 15 августа
6 серия 15 августа
7 серия 22 августа
8 серия 22 августа
Танго на&nbsp;осколках, сериал.Календарь премьер российских сериалов 2025 года

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Читайте далее
Комедийный боевик «Никто 2» выйдет 15 августа
Следующий материал
Комедийный боевик «Никто 2» выйдет 15 августа

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
11:06
Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали
12 ноя 22:15
Стартовали съемки 2-го сезона сериала «Дюна: Пророчество»
12 ноя 21:35
Фильм «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер получил новую дату выхода
12 ноя 20:00
10 лучших сериалов студии Netflix последних пяти лет
12 ноя 20:00
Вышел первый тизер «Истории игрушек 5»