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Три кота Зимние каникулы мультфильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:30

1 мин.

Вышел трейлер мультфильма «Три кота. Зимние каникулы»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Три кота. Зимние каникулы», реж. Дмитрий Высоцкий / НМГ
Фото Кадр из мультфильма «Три кота. Зимние каникулы», реж. Дмитрий Высоцкий / НМГ
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НМГ Кинопрокат опубликовал трейлер мультфильма «Три кота. Зимние каникулы». Анимационный проект Дмитрия Высоцкого («Три Кота. Зимние прогулки») рассказывает о Коржике, Карамельке и Компоте, которые строят грандиозные планы на Новый год, а позже отправляются спасать котенка Леденца и его родителей, что делает грядущий праздник еще более незабываемым.

Персонажей мультфильма «Три кота. Зимние каникулы» озвучили Лев Кутенков (Коржик), Анна Глушинская (Карамелька), Владимир Прудников (Компот), Михаил Хрусталев (Папа) и Светлана Кузнецова (Мама).

«Когда работаешь над мультфильмом, практически невозможно предусмотреть и заложить все необходимые элементы успеха, чтобы точно угодить зрителю. Получается, что выход один — делать фильм, словно для своих собственных детей или для маленького себя. При создании нашего нового проекта мы руководствовались именно этим принципом. Это история, в которой будут зимние каникулы, фантастические изобретения, неожиданные опасности, захватывающие погони, борьба добра со злом, и конечно, победа добра. А еще веселый праздник, Новый Год», — рассказал режиссер мультфильма Дмитрий Высоцкий.

Премьера мультфильма «Три кота. Зимние каникулы» пройдет в российских кинотеатрах 12 декабря.

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