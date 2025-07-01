Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Вольга опубликовала первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином». Режиссером анимационного проекта выступила Дарина Шмидт («Иван Царевич и Серый Волк 6»).

В новой главе богатырской истории Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич отважно бросаются навстречу надвигающейся угрозе, стремясь уберечь Князя, город и верного Коня Юлия.

Тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Когда выйдет мультфильм «Три богатыря и свет клином»

Премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином» состоится 25 декабря.