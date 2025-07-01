Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Три богатыря и свет клином мультфильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

1 июля, 19:25

1 мин.

Вышел первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином», реж. Дарина Шмидт, Анимационная студия Мельница, Кинокомпания СТВ
Фото Кадр из мультфильма «Три богатыря и свет клином», реж. Дарина Шмидт, Анимационная студия Мельница, Кинокомпания СТВ

Вольга опубликовала первый тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином». Режиссером анимационного проекта выступила Дарина Шмидт («Иван Царевич и Серый Волк 6»).

В новой главе богатырской истории Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич отважно бросаются навстречу надвигающейся угрозе, стремясь уберечь Князя, город и верного Коня Юлия.

Тизер мультфильма «Три богатыря и свет клином»

Когда выйдет мультфильм «Три богатыря и свет клином»

Премьера мультфильма «Три богатыря и свет клином» состоится 25 декабря.

Самые интересные мультфильмы российской анимационной студии Мельница.7 лучших мультфильмов анимационной студии «Мельница»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Мультфильмы
Новости холдинга
Медведев выживает в душном Шанхае. Даниил — в четвертом круге «мастерса»
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
«Я выгорела и больше не могу». Касаткина досрочно завершила сезон-2025
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
Читайте далее
Когда выйдет 9-й эпизод 3-го сезона сериала «Два холма»
Следующий материал
Когда выйдет 9-й эпизод 3-го сезона сериала «Два холма»

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16:25
Вестерн «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун выйдет 16 октября
15:15
Киллиан Мерфи рассказал, когда выйдет фильм по «Острым козырькам»
5 окт 20:00
Загадочное кино: 10 фильмов, которые сломают вам мозг
4 окт 20:00
Дорамы осени 2025 года: календарь
3 окт 20:00
Дружба и никакого секса: каким получился 2-й сезон сериала «Платонические отношения»