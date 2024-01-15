Вышел мини-сериал «Третий лишний» по мотивам одноименного фильма

На платформе Peacock вышел комедийный мини-сериал «Третий лишний». Проект представляет собой приквел к одноименным фильмам и показывает, как строилась дружба между говорящим медведем Тедом и его хозяином-подростком Джоном Беннеттом.

В сериале «Третий лишний» снялись Сет Макфарлейн, Макс Буркхолдер, Аланна Юбак, Скотт Граймз, Джорджиа Уигэм и Пенни Джонсон.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Третий лишний»