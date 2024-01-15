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Третий лишний, сериал 2024: дата выхода, расписание серий, сюжет, трейлер
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Сегодня, 19:45

1 мин.

Вышел мини-сериал «Третий лишний» по мотивам одноименного фильма

На платформе Peacock вышел комедийный мини-сериал «Третий лишний»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Третий лишний».
Фото Кадр из сериала «Третий лишний»
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На платформе Peacock вышел комедийный мини-сериал «Третий лишний». Проект представляет собой приквел к одноименным фильмам и показывает, как строилась дружба между говорящим медведем Тедом и его хозяином-подростком Джоном Беннеттом.

В сериале «Третий лишний» снялись Сет Макфарлейн, Макс Буркхолдер, Аланна Юбак, Скотт Граймз, Джорджиа Уигэм и Пенни Джонсон.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Третий лишний»

1 серия 11 января
2 серия 11 января
3 серия 11 января
4 серия 11 января
5 серия 11 января
6 серия 11 января
7 серия 11 января
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