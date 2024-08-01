Комедия «Тренировочный лагерь» выйдет 2 августа
2 августа пройдет мировая премьера комедии «Тренировочный лагерь». Режиссером проекта выступила Маккензи Манро.
По сюжету главная героиня Уитни отправляется в летний тренировочный лагерь, чтобы переосмыслить себя, и влюбляется в своего тренера.
В картине снялись Рейчел Будвин, Дрю Рэй Тэннер, Эммануэль Шрики, Рейчел Бойд, Мартин Камминс, Эннис Эсмер, Аниша Чима, Тиффани Алисия Тун, Меган Пета Хилл и Сара-Джейн Редмонд.
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